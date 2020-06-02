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Хаос, насилие, гражданская война. Что происходит в пылающих огнём США

Дональд Трамп приравнял протестующих к террористам и грозится ввести против погромщиков войска. Это может означать настоящую гражданскую войну в Соединённых Штатах, но и без того кадры соцсетей из разных городов напоминают сводки из зоны боевых действий. Протесты, начавшиеся после убийства чернокожего Джорджа Флойда, охватили большую часть страны.

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Фото © Joshua Roberts / Getty Images

Улицы столицы США Вашингтона напоминают кадры с полей сражений. Тысячи протестующих штурмуют строй полицейских, те разгоняют их стрельбой и шумовыми гранатами.

На улицах Нью-Йорка побоища. Полицейские не особо церемонятся: вооружившись длинными палками, они заняли круговую оборону, выдёргивают из толпы и вяжут чернокожих протестующих. В ответ в полицейских летят камни и нецензурная брань.

По Таймс-сквер сейчас лучше не гулять — толпы мародёров бьют витрины магазинов. Все они в масках, лиц не различить, но в основном это афроамериканцы, которые под шумок протеста забегают в магазин и выносят вещи.

Внутри некогда полных гипермаркетов дым, хаос, крики и толпы разъярённых мародёров.

Видео © Instagram / ente_ek_keralam

Полицейские машины пылают по всей стране — толпа их или захватывает, или поджигает оставленные на улицах и возле полицейских участков.

Фото © Instagram / vice_spain

Или же протестующие запрыгивают на машины и бьют их палками и арматурой.

Полицейские превратились в главных антигероев для всех меньшинств страны. Афроамериканцы, мексиканцы — все, кто жалуется на ущемление своих прав — вышли на улицы. По соцсетям расходятся фотографии, демонстрирующие жестокость местных копов, хотя они вполне могут быть вырваны из контекста. Вот, например, полицейский, целящийся в ребёнка.

Фото © Instagram / xosemariatorne

Под ударом критики и журналисты. Протестующие обвиняют СМИ, в данном случае канал CBS, в замалчивании и искажении фактов, якобы чтобы покрыть действия полицейских и умалить их жестокость. Ниже один из самых популярных примеров такого искажения.

Видео © Instagram / grow_dan

Удивительно, но даже на фоне этого хаоса находится место иронии. Так, многие пользователи соцсетей вспомнили сериал "Симпсоны", персонажи которого, кажется, предсказали вообще всё на свете. В одной из серий они говорили о массовых протестах в США и смерти Дональда Трампа.

Многие протестующие предъявляют претензии Трампу лично, обвиняя президента в лицемерии. В качестве примера ходит чуть подправленный твит Трампа. В оригинальной версии он вступался за протестующих в Иране и требовал от местных властей не убивать и не сажать в тюрьму прекрасных иранских людей, вышедших на улицы. Чтобы твит заиграл новыми красками, нужно было заменить лишь одно слово, превратив протестующих из иранских в американских.

Значительную часть общества взбудоражило другое видео, вроде бы мирное, где пара десятков белых американцев стоят на коленях и просят прощения у своих чернокожих сограждан. Многие в соцсетях взбесились, назвав такое поведение дурью и заявив, что не нужно вставать на колени из-за жестоких действий полиции. В общем, ситуация в США накаляется.

Видео © t.me / mudak

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