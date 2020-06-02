Хаос, насилие, гражданская война. Что происходит в пылающих огнём США

Улицы столицы США Вашингтона напоминают кадры с полей сражений. Тысячи протестующих штурмуют строй полицейских, те разгоняют их стрельбой и шумовыми гранатами.

На улицах Нью-Йорка побоища. Полицейские не особо церемонятся: вооружившись длинными палками, они заняли круговую оборону, выдёргивают из толпы и вяжут чернокожих протестующих. В ответ в полицейских летят камни и нецензурная брань.

George Floyd might still be alive if a bystanding officer had stepped up to stop Derek Chauvin—like the officer in this video.



Officers must be willing to police their own colleagues to hold them accountable for inappropriate conduct. It can save a life. pic.twitter.com/tuzppgLG0l — Julián Castro (@JulianCastro) May 31, 2020

По Таймс-сквер сейчас лучше не гулять — толпы мародёров бьют витрины магазинов. Все они в масках, лиц не различить, но в основном это афроамериканцы, которые под шумок протеста забегают в магазин и выносят вещи.

And just like that, Manhattan protest has turned ugly. Three stores smashed, Duane Reade being looted in front of me pic.twitter.com/wq44W27GyB — Rachel Olding (@rachelolding) June 2, 2020

Внутри некогда полных гипермаркетов дым, хаос, крики и толпы разъярённых мародёров.

Видео © Instagram / ente_ek_keralam

Полицейские машины пылают по всей стране — толпа их или захватывает, или поджигает оставленные на улицах и возле полицейских участков.

Или же протестующие запрыгивают на машины и бьют их палками и арматурой.

Is this shit even about justice anymore!

is this peaceful? not, you know too..#USAProtest #USAonFire pic.twitter.com/BI4ivGuRxD — Yunussandro (@Yunussandro10) June 2, 2020

Полицейские превратились в главных антигероев для всех меньшинств страны. Афроамериканцы, мексиканцы — все, кто жалуется на ущемление своих прав — вышли на улицы. По соцсетям расходятся фотографии, демонстрирующие жестокость местных копов, хотя они вполне могут быть вырваны из контекста. Вот, например, полицейский, целящийся в ребёнка.

Под ударом критики и журналисты. Протестующие обвиняют СМИ, в данном случае канал CBS, в замалчивании и искажении фактов, якобы чтобы покрыть действия полицейских и умалить их жестокость. Ниже один из самых популярных примеров такого искажения.

Удивительно, но даже на фоне этого хаоса находится место иронии. Так, многие пользователи соцсетей вспомнили сериал "Симпсоны", персонажи которого, кажется, предсказали вообще всё на свете. В одной из серий они говорили о массовых протестах в США и смерти Дональда Трампа.

Многие протестующие предъявляют претензии Трампу лично, обвиняя президента в лицемерии. В качестве примера ходит чуть подправленный твит Трампа. В оригинальной версии он вступался за протестующих в Иране и требовал от местных властей не убивать и не сажать в тюрьму прекрасных иранских людей, вышедших на улицы. Чтобы твит заиграл новыми красками, нужно было заменить лишь одно слово, превратив протестующих из иранских в американских.

Значительную часть общества взбудоражило другое видео, вроде бы мирное, где пара десятков белых американцев стоят на коленях и просят прощения у своих чернокожих сограждан. Многие в соцсетях взбесились, назвав такое поведение дурью и заявив, что не нужно вставать на колени из-за жестоких действий полиции. В общем, ситуация в США накаляется.