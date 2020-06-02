Хаос, насилие, гражданская война. Что происходит в пылающих огнём США

Улицы столицы США Вашингтона напоминают кадры с полей сражений. Тысячи протестующих штурмуют строй полицейских, те разгоняют их стрельбой и шумовыми гранатами.
Protestas en Seattle, Washington.#policebrutalityke #Anomymous #GeorgeFloyd #BlackLivesMatter #seattleprotest #MartialLaw #protests2020 #anonymousbrasil pic.twitter.com/aLgO2M4Euf— YourAnonNewsMX🇲🇽 (@YourAnonNewsMXN) June 2, 2020
На улицах Нью-Йорка побоища. Полицейские не особо церемонятся: вооружившись длинными палками, они заняли круговую оборону, выдёргивают из толпы и вяжут чернокожих протестующих. В ответ в полицейских летят камни и нецензурная брань.
George Floyd might still be alive if a bystanding officer had stepped up to stop Derek Chauvin—like the officer in this video.— Julián Castro (@JulianCastro) May 31, 2020
Officers must be willing to police their own colleagues to hold them accountable for inappropriate conduct. It can save a life. pic.twitter.com/tuzppgLG0l
По Таймс-сквер сейчас лучше не гулять — толпы мародёров бьют витрины магазинов. Все они в масках, лиц не различить, но в основном это афроамериканцы, которые под шумок протеста забегают в магазин и выносят вещи.
And just like that, Manhattan protest has turned ugly. Three stores smashed, Duane Reade being looted in front of me pic.twitter.com/wq44W27GyB— Rachel Olding (@rachelolding) June 2, 2020
Внутри некогда полных гипермаркетов дым, хаос, крики и толпы разъярённых мародёров.
Видео © Instagram / ente_ek_keralam
Полицейские машины пылают по всей стране — толпа их или захватывает, или поджигает оставленные на улицах и возле полицейских участков.
Фото © Instagram / vice_spain
Или же протестующие запрыгивают на машины и бьют их палками и арматурой.
Is this shit even about justice anymore!— Yunussandro (@Yunussandro10) June 2, 2020
is this peaceful? not, you know too..#USAProtest #USAonFire pic.twitter.com/BI4ivGuRxD
Полицейские превратились в главных антигероев для всех меньшинств страны. Афроамериканцы, мексиканцы — все, кто жалуется на ущемление своих прав — вышли на улицы. По соцсетям расходятся фотографии, демонстрирующие жестокость местных копов, хотя они вполне могут быть вырваны из контекста. Вот, например, полицейский, целящийся в ребёнка.
Фото © Instagram / xosemariatorne
Под ударом критики и журналисты. Протестующие обвиняют СМИ, в данном случае канал CBS, в замалчивании и искажении фактов, якобы чтобы покрыть действия полицейских и умалить их жестокость. Ниже один из самых популярных примеров такого искажения.
Видео © Instagram / grow_dan
Удивительно, но даже на фоне этого хаоса находится место иронии. Так, многие пользователи соцсетей вспомнили сериал "Симпсоны", персонажи которого, кажется, предсказали вообще всё на свете. В одной из серий они говорили о массовых протестах в США и смерти Дональда Трампа.
Wait a minute 😳#Anomymous #BlakeLivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/bAzMVa880a— Waleed (@shahwaleedd14) June 2, 2020
Многие протестующие предъявляют претензии Трампу лично, обвиняя президента в лицемерии. В качестве примера ходит чуть подправленный твит Трампа. В оригинальной версии он вступался за протестующих в Иране и требовал от местных властей не убивать и не сажать в тюрьму прекрасных иранских людей, вышедших на улицы. Чтобы твит заиграл новыми красками, нужно было заменить лишь одно слово, превратив протестующих из иранских в американских.
ironical don't believe mister president @realDonaldTrump#USAonfire pic.twitter.com/6so6vSWAc3— Jmario_s (@Joma_s17) June 2, 2020
Значительную часть общества взбудоражило другое видео, вроде бы мирное, где пара десятков белых американцев стоят на коленях и просят прощения у своих чернокожих сограждан. Многие в соцсетях взбесились, назвав такое поведение дурью и заявив, что не нужно вставать на колени из-за жестоких действий полиции. В общем, ситуация в США накаляется.
Видео © t.me / mudak