"Рашн мафия" и простые супергерои. Как в Нью-Йорке отстояли ресторан "Пушкин"

Революции — время для появления героев. Однако удивительно, что на волне беспорядков в США своих героев нашли россияне. История с обороной ресторана "Пушкин" облетела весь мир. Это одна из таких историй, которые нарочно не придумаешь. А потому её участники мгновенно обрели целую армию поклонников.

"Русская мафия" впрягается за "Пушкина"

Протесты против убийства чернокожего американца Джорджа Флойда полицейскими проходят с невиданным разгулом насилия. В ход идут кулаки, дубинки, оружие. И нет, не только против оборзевшей полиции. Под горячую руку и холодный расчёт попадает всё, что можно разграбить. Павильон — хорошо, магазин украшений — отлично, гипермаркет — великолепно. В Сети сотни видео, где афроамериканцы в масках ломают, крушат и тащат всё, что лежит за закрытыми дверями.

Полиции вообще не до того, чтобы спасать чужое имущество. Копы только и успевают, что отбиваться от диких толп, кочуя из строевого оцепления в бригады по разгону ошалевших толп. На фоне дикого хаоса фотография из Калифорнии, от ресторана Pushkin в Сан-Диего смотрелась как оазис спокойствия и стабильности. Десять крепких вооружённых парней встали цепью у входа. Russian mafia in full force defending ("русская мафия в боевой готовности"), — подписал кто-то из пользователей. Фото мигом разнеслась по Интернету — парнями восхищались тысячи людей.

"Мы не мафия, мы просто любим борщ"

Фото © instagram/pushkinrestaurant

Вскоре после публикации фотографии в инстаграм-аккаунте ресторана Pushkin написали: "Мы не мафия, мы просто любим borsh!". А затем появляется видео владельца ресторана Айка Газаряна, который рассказывает, что происходит в Калифорнии и как они решились встать на защиту ресторана.

— Мимо нас прошло много людей, и никто не вздумал ничего ломать, потому что десять крепких русских парней стоят у дверей. И никто даже не думает посмотреть, — говорит он и снимает происходящее на улице.

Внезапно ситуация ухудшается: на пустую улицу вываливают сотни протестующих, и в сторону ресторана направляется толпа кричащащих людей.

— О, они на нас идут! Их *** (очень много. — Прим. ред.). Ребята, приготовьтесь! — кричит Айк. — Из десяти парней здесь все со своими пушками, пусть идут. Стоим здесь, никого не бьём, не даём им сломать ресторан. Это как восстание мёртвых. У них нет никого плана, они просто направо-налево ходят, как стадо животных!

К счастью, всё заканчивается мирно. Демонстранты обходят ресторан стороной. А некоторые даже подходят и хвалят парней за отвагу.

Интернациональные герои!

Фото © instagram/pushkinrestaurant

В соцсетях летят сотни поздравлений из Иркутска, Москвы, Еревана, Ташкента, Киева — все граждане бывшего СССР высказывают своё восхищение и уважением парням. Да и на защиту "Пушкина" встала самая настоящая сборная СССР. "Я понял, что нужно что-то предпринимать. Мои друзья — здешние бухарские евреи, азербайджанцы, армяне, русские, украинцы — все вместе сплотились", — рассказал владелец ресторана в интервью Пятому каналу.

Кто-то из пользователей обещает рекламировать ресторан среди своих друзей. Другой предлагает провести парням свадьбу бесплатно, если они вдруг надумают жениться.