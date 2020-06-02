Полицейскому выстрелили в голову в ходе беспорядков в Лас-Вегасе

В ходе протестов в Лас-Вегасе неизвестные выстрелили в голову полицейскому возле гостиницы-казино Circus Circus. Информация об этом сначала появилась от очевидцев в "Твиттере", а затем её подтвердили источники телеканала 8News.

#DEVELOPING: We are working to get more information. Again, Metro sources tell us an officer was shot in the head near Circus Circus. There are a lot of moving parts & @LVMPD is very busy. Stay with @8NewsNow for the latest updates. Here are more pics from @UMCSN. #8NN pic.twitter.com/W1wWtQXB1N — Orko Manna (@orko_manna) June 2, 2020

Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что стали свидетелями перестрелки. На снятых ими кадрами самого момента не видно, но на фоне действительно слышна стрельба.

За кадрами, снятыми очевидцами, слышна стрельба. Видео © Соцсети

Информация о состоянии офицера полиции после ранения выясняется. По одним данным, ему удалось выжить, по другим — он скончался на месте.

Перестрелка между одним из протестующих и полицейскими произошла в ещё одной точке — у здания Федерального суда. Участника беспорядков ранили, он госпитализирован.