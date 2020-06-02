Полицейскому выстрелили в голову в ходе беспорядков в Лас-Вегасе

В ходе протестов в Лас-Вегасе неизвестные выстрелили в голову полицейскому возле гостиницы-казино Circus Circus. Информация об этом сначала появилась от очевидцев в "Твиттере", а затем её подтвердили источники телеканала 8News.
#DEVELOPING: We are working to get more information. Again, Metro sources tell us an officer was shot in the head near Circus Circus. There are a lot of moving parts & @LVMPD is very busy. Stay with @8NewsNow for the latest updates. Here are more pics from @UMCSN. #8NN pic.twitter.com/W1wWtQXB1N— Orko Manna (@orko_manna) June 2, 2020
Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что стали свидетелями перестрелки. На снятых ими кадрами самого момента не видно, но на фоне действительно слышна стрельба.
За кадрами, снятыми очевидцами, слышна стрельба.
Видео © Соцсети
Информация о состоянии офицера полиции после ранения выясняется. По одним данным, ему удалось выжить, по другим — он скончался на месте.
#GeorgeFloydProtests makes its way north towards downtown Las Vegas on Main Street. #BlackLivesMatter Las Vegas @lasvegasweekly @LasVegasSun pic.twitter.com/SYwrXLIM7M— Yasmina Chavez (@RedChavez) June 2, 2020
Перестрелка между одним из протестующих и полицейскими произошла в ещё одной точке — у здания Федерального суда. Участника беспорядков ранили, он госпитализирован.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, массовые протесты в США идут уже седьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах. Президент США Дональд Трамп заявил о возможной мобилизации армии и введении солдат в города, где власти не задействуют Национальную гвардию.