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Полицейскому выстрелили в голову в ходе беспорядков в Лас-Вегасе

Выжил он или нет, неизвестно.

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В ходе протестов в Лас-Вегасе неизвестные выстрелили в голову полицейскому возле гостиницы-казино Circus Circus. Информация об этом сначала появилась от очевидцев в "Твиттере", а затем её подтвердили источники телеканала 8News.

Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что стали свидетелями перестрелки. На снятых ими кадрами самого момента не видно, но на фоне действительно слышна стрельба.

За кадрами, снятыми очевидцами, слышна стрельба.

Видео © Соцсети

Информация о состоянии офицера полиции после ранения выясняется. По одним данным, ему удалось выжить, по другим — он скончался на месте.

Перестрелка между одним из протестующих и полицейскими произошла в ещё одной точке — у здания Федерального суда. Участника беспорядков ранили, он госпитализирован.

Напомним, массовые протесты в США идут уже седьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах. Президент США Дональд Трамп заявил о возможной мобилизации армии и введении солдат в города, где власти не задействуют Национальную гвардию.

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