В Крыму задержали пьяного украинского военного, который пытался нелегально пересечь границу

В Крыму пограничники задержали украинского военного за нарушение госграницы РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ России.
При себе у задержанного не было документов, однако ФСБ известны имя и фамилия нарушителя.
Отмечается, что у украинца нашли похожее на наркотик вещество, которое отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Напомним, российские пограничники поймали более шести тысяч незаконных мигрантов за год. Помимо того, была пресечена деятельность 98 организаторов каналов незаконного пересечения границы. За нарушения пограничного законодательства было осуждено почти полторы тысячи человек.