В Крыму задержали пьяного украинского военного, который пытался нелегально пересечь границу

В Крыму пограничники задержали украинского военного за нарушение госграницы РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ России.

При себе у задержанного не было документов, однако ФСБ известны имя и фамилия нарушителя.

Отмечается, что у украинца нашли похожее на наркотик вещество, которое отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.