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В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать метромост — видео

Переговоры с ним вёл лично глава киевской полиции Андрей Крищенко. Сообщалось, что "подрывник" требует встречи с главой МВД Арсеном Аваковым.

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Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, по которому проходит Святошинско-Броварская линия метро, а также автомобильная дорога. Видео появилось в паблике "Киев оперативный".

15:20. Мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали, — подтвердила в "Фейсбуке" пресс-служба патрульной полиции Украины.

Напомним, что о намерении взорвать сооружение сообщил сам злоумышленник по номеру 112. По информации СМИ, переговоры с ним провёл лично глава киевской полиции Андрей Крищенко. Сообщалось, что "подрывник" якобы требует встречи с главой МВД Арсеном Аваковым. В соцсетях ранее появилось фото подозреваемого. Его лицо наполовину скрывала маска, а с собой у мужчины был пакет с проводами.

Фото © Instagram / dtp.kiev.ua

Напомним, что в сентябре 2019 года другой злоумышленник, который оказался бывшим бойцом АТО, также заблокировал движение на мосту Метро в Киеве. Он стрелял и угрожал взрывом. Тогда в спецоперации по задержанию "минёра" было задействовано 300–350 правоохранителей. Из-за ситуации на мосту в Киеве возник транспортный коллапс.

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