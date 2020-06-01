В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать метромост — видео

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, по которому проходит Святошинско-Броварская линия метро, а также автомобильная дорога. Видео появилось в паблике "Киев оперативный".

— 15:20. Мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали, — подтвердила в "Фейсбуке" пресс-служба патрульной полиции Украины.

Напомним, что о намерении взорвать сооружение сообщил сам злоумышленник по номеру 112. По информации СМИ, переговоры с ним провёл лично глава киевской полиции Андрей Крищенко. Сообщалось, что "подрывник" якобы требует встречи с главой МВД Арсеном Аваковым. В соцсетях ранее появилось фото подозреваемого. Его лицо наполовину скрывала маска, а с собой у мужчины был пакет с проводами.

Фото © Instagram / dtp.kiev.ua