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Опубликовано 1 июня 2020, 15:35
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"Как вам это удаётся?" Путин восхитился хорошей формой Анны Кузнецовой после родов — видео

Глава государства поздравил омбудсмена с пополнением в семействе.

Президент РФ Владимир Путин удивился, как уполномоченному по правам ребёнка в России Анне Кузнецовой удаётся так хорошо выглядеть. Об этом глава государства спросил её в ходе сегодняшнего онлайн-совещания. Дело в том, что буквально на днях — 28 мая — Кузнецова стала мамой в седьмой раз.

Как вам удаётся сохранять такую форму? 28 мая — это совсем недавно, — с улыбкой сказал Путин.

Засмущавшись, детский омбудсмен ответила, что силы ей дают её же дети. Они во всём её поддерживают и помогают. Путин пожелал Кузнецовой всего доброго.

Путин поздравил россиян с Днём защиты детей
Путин поздравил россиян с Днём защиты детей

В ходе этой же конференции президент России пообщался по видеосвязи с многодетными семьями и подчеркнул, что неслучайно при обсуждении изменений в конституцию самыми многочисленными стали поправки, касающиеся семьи.

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Роман Имполитов
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