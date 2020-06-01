"Как вам это удаётся?" Путин восхитился хорошей формой Анны Кузнецовой после родов — видео
Глава государства поздравил омбудсмена с пополнением в семействе.
Президент РФ Владимир Путин удивился, как уполномоченному по правам ребёнка в России Анне Кузнецовой удаётся так хорошо выглядеть. Об этом глава государства спросил её в ходе сегодняшнего онлайн-совещания. Дело в том, что буквально на днях — 28 мая — Кузнецова стала мамой в седьмой раз.
— Как вам удаётся сохранять такую форму? 28 мая — это совсем недавно, — с улыбкой сказал Путин.
Засмущавшись, детский омбудсмен ответила, что силы ей дают её же дети. Они во всём её поддерживают и помогают. Путин пожелал Кузнецовой всего доброго.
В ходе этой же конференции президент России пообщался по видеосвязи с многодетными семьями и подчеркнул, что неслучайно при обсуждении изменений в конституцию самыми многочисленными стали поправки, касающиеся семьи.