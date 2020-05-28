Детский омбудсмен Анна Кузнецова стала мамой в седьмой раз
Имя малыша она пока не раскрывает.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в седьмой раз стала мамой: она родила сына.
— Вот это и случилось. Сегодня новый человек родился в этот мир, в семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у родителей теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья, — поделилась она радостной новостью в "Фейсбуке".
У Анны Юрьевны и её супруга Алексея Кузнецова уже есть шестеро детей: дочери — Мария и Дарья, сыновья — Иван, Николай, Тимофей и Лев.