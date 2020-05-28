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Регион
Опубликовано 28 мая 2020, 20:03
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова стала мамой в седьмой раз

Имя малыша она пока не раскрывает.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в седьмой раз стала мамой: она родила сына.

Вот это и случилось. Сегодня новый человек родился в этот мир, в семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у родителей теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья, — поделилась она радостной новостью в "Фейсбуке".

У Анны Юрьевны и её супруга Алексея Кузнецова уже есть шестеро детей: дочери — Мария и Дарья, сыновья — Иван, Николай, Тимофей и Лев.

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Александра Вишнякова
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