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Глава Россельхознадзора призвал принять закон об идентификации домашних животных

Данкверт также отметил, что необходимо решить вопрос ответственности владельцев, которые выбрасывают питомцев на улицу.

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Фото © Pixabay

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился к парламентариям с призывом принять закон об идентификации животных, так как это поможет решить многие вопросы.

Мы вводим ответственное обращение с животными, но не вводим идентификацию и прослеживаемость животных. Думаю, что законодательно надо доделать эти вопросы, — сказал он на совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Данкверт отметил, что в любой цивилизованной стране хозяин обязан отчитываться ветеринару о каждом приплоде своего питомца и чипировать всё потомство. Кроме того, решения ждёт вопрос о беспризорных животных.

По словам Данкверта, для хозяев, которые оставляют своих питомцев на улице, в европейских странах предусмотрены серьёзные штрафы, а в России этот вопрос ещё до конца не проработан.

Глава Россельхознадзора также подчеркнул, что ситуация с отслеживанием животных приобретает особую актуальность в условиях пандемии, так как в России был выявлен первый случай "носительства CoViD-19" у кошки. Однако в федеральной службе ранее отметили, что причин для ввода мер в отношении животных из-за пушистой больной нет.

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