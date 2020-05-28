Глава Россельхознадзора призвал принять закон об идентификации домашних животных

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился к парламентариям с призывом принять закон об идентификации животных, так как это поможет решить многие вопросы.

— Мы вводим ответственное обращение с животными, но не вводим идентификацию и прослеживаемость животных. Думаю, что законодательно надо доделать эти вопросы, — сказал он на совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Данкверт отметил, что в любой цивилизованной стране хозяин обязан отчитываться ветеринару о каждом приплоде своего питомца и чипировать всё потомство. Кроме того, решения ждёт вопрос о беспризорных животных.

По словам Данкверта, для хозяев, которые оставляют своих питомцев на улице, в европейских странах предусмотрены серьёзные штрафы, а в России этот вопрос ещё до конца не проработан.