Россельхознадзор подаст в суд на обвинивших главу ведомства в вымогательстве

Данные о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом средств у польской компании "Млековита" не соответствуют действительности и ведомство намерено подать в суд на лиц, заявивших в Генпрокуратуру об этом, заявила советник главы службы Юлия Мелано.

— Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании "Млековита", — сказала она.

Сегодня московская полиция начала проверку по заявлению представителя главы польской компании "Млековита", заявившего о вымогательстве $500 тысяч главой Россельхознадзора Данквертом. Заявитель говорит, что с него требовали взятку за снятие ограничений на поставки его продукции из Польши в Россию.

Как отметила Мелано, аналогичные жалобы "от некого гражданина Сергеева" ранее поступали в Генпрокуратуру и Россельхознадзором были даны соответствующие пояснения. Кроме того, подчеркнула советник, сумма "взятки" в жалобе почему-то снизилась с пяти миллионов до пятисот тысяч.

— В связи с нанесением репутационного ущерба, приведшего к дискредитации органов госвласти, а также распространению заведомо ложных сведений, Россельхознадзор принял решение о предъявлении иска в отношении фигурировавших в обращении в Генпрокуратуру лиц, — добавила Мелано.

Она отметила также, что разговоры о возобновлении поставок продукции с предприятий из стран, попавших под контрсанкции, неуместны с 2014 года, именно тогда РФ ввела продовольственное эмбарго.

Ситуацию с Россельхознадзором уже прокомментировали в Кремле.

— Видели в СМИ эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны и соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.