Две жительницы Брянска загнали детей на стол, чтобы их собаки поиграли на площадке — видео

В Брянске две собачницы решили прогуляться со своими питомцами по детской площадке и, чтобы любимые четвероногие были довольны, спустили их с поводков. Детей же, игравших там в этот момент, женщины заставили забраться на стол.

Заметил ситуацию прохожий, который на протяжении 10 минут наблюдал за происходящим. Ребята на вопрос, почему они стоят на столе, отвечали, что тёти сказали им забраться повыше, чтобы собаки их не покусали. Сами женщины на просьбу взять собак на поводок и уйти с детской площадки ответили, что это их личное дело. Покинули двор собачницы только после предупреждения о вызове полиции.