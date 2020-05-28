"Ну заявил и заявил". Губернаторские амбиции Левченко не получили поддержки у коммунистов

Первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко признался, что не прочь снова поучаствовать в губернаторских выборах, вот только его однопартийцы, похоже, не готовы его поддержать. Об этом сообщает в четверг "Восточно-Сибирская правда". Издание напоминает, что многие коммунисты и простые жители Иркутской области расценили его добровольную отставку как предательство. Видимо, отсюда и недоверие. Региональные однопартийцы намекают, что действовать Левченко придётся в одиночку.
— Ну заявил и заявил, — комментирует первый секретарь Иркутского городского отделения ЛКСМ (структуры КПРФ) Максим Дудин. — Согласно уставу, такое решение принимает не один человек, а партийная организация. Именно поэтому кандидат от КПРФ будет выдвинут на партийной конференции и никак иначе, она состоится в конце июня — начале июля.
Его позицию разделяет и первый секретарь комитета Ангарского горкома КПРФ Сергей Бренюк. По его словам, губернаторские амбиции Левченко стали для коммунистов полной неожиданностью, а несогласованные с активом заявления выглядят как самодеятельность.
— Для меня заявление про Сергея Георгиевича прозвучало неожиданно, потому что внутри партии никто фальстартов не делал. Такие вопросы решаются коллегиально внутри партии. Партия имеет право выдвинуть его вновь, но я сторонник других кандидатов, — признался Бренюк.
Ещё более жёстко высказался бывший секретарь Ангарского горкома партии Дмитрий Надымов. По его словам, Левченко подорвал доверие к Компартии своим губернаторством, когда "малодушно слился" и "убежал в кусты".
— Если ты борец, то пусть тебя снимут, пусть осудят. Утверждаешь, что дела сфабрикованы, — тогда тем более стой на своём. Чего бегать-то? Фактически Левченко расписался в справедливости обвинений, которые ему предъявляли, когда сложил с себя полномочия, — цитирует Надымова местная пресса.
Напомним, что Левченко возглавлял регион с 2015 года, когда победил во втором туре губернаторских выборов (выдвигался от КПРФ) с 56,39% голосов избирателей. За это время область столкнулась с рядом чрезвычайных ситуаций, последствия некоторых до сих пор не решены. Так, летом прошлого года в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали почти 30 человек, свыше 10 тысяч домов были подтоплены. Пострадавшие в результате бедствия люди до сих пор не получили новое жильё.
Также Левченко уличили в нарушении закона о коррупции: на протяжении двух лет глава региона не указывал в декларациях земельные участки и трёхэтажный особняк. Всё это происходило на фоне его неоднозначных высказываний о национальных проектах и сообщений о повышении собственной зарплаты. Кроме того, местные политики упрекали Левченко в том, что он проводит слишком много времени в заграничных командировках, несмотря на сложную ситуацию в регионе. В конце прошлого года красный губернатор подал в отставку, которую в тот же день принял президент.
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