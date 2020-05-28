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"Ну заявил и заявил". Губернаторские амбиции Левченко не получили поддержки у коммунистов

Однопартийцы бывшего красного губернатора признаются, что его заявление стало для них полной неожиданностью. В его адрес вновь звучат обвинения в самодеятельности и предательстве.

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Сергей Левченко. Фото © Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко признался, что не прочь снова поучаствовать в губернаторских выборах, вот только его однопартийцы, похоже, не готовы его поддержать. Об этом сообщает в четверг "Восточно-Сибирская правда". Издание напоминает, что многие коммунисты и простые жители Иркутской области расценили его добровольную отставку как предательство. Видимо, отсюда и недоверие. Региональные однопартийцы намекают, что действовать Левченко придётся в одиночку.

Ну заявил и заявил, — комментирует первый секретарь Иркутского городского отделения ЛКСМ (структуры КПРФ) Максим Дудин. — Согласно уставу, такое решение принимает не один человек, а партийная организация. Именно поэтому кандидат от КПРФ будет выдвинут на партийной конференции и никак иначе, она состоится в конце июня — начале июля.

Его позицию разделяет и первый секретарь комитета Ангарского горкома КПРФ Сергей Бренюк. По его словам, губернаторские амбиции Левченко стали для коммунистов полной неожиданностью, а несогласованные с активом заявления выглядят как самодеятельность.

Для меня заявление про Сергея Георгиевича прозвучало неожиданно, потому что внутри партии никто фальстартов не делал. Такие вопросы решаются коллегиально внутри партии. Партия имеет право выдвинуть его вновь, но я сторонник других кандидатов, — признался Бренюк.

Ещё более жёстко высказался бывший секретарь Ангарского горкома партии Дмитрий Надымов. По его словам, Левченко подорвал доверие к Компартии своим губернаторством, когда "малодушно слился" и "убежал в кусты".

Если ты борец, то пусть тебя снимут, пусть осудят. Утверждаешь, что дела сфабрикованы, — тогда тем более стой на своём. Чего бегать-то? Фактически Левченко расписался в справедливости обвинений, которые ему предъявляли, когда сложил с себя полномочия, — цитирует Надымова местная пресса.

Напомним, что Левченко возглавлял регион с 2015 года, когда победил во втором туре губернаторских выборов (выдвигался от КПРФ) с 56,39% голосов избирателей. За это время область столкнулась с рядом чрезвычайных ситуаций, последствия некоторых до сих пор не решены. Так, летом прошлого года в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали почти 30 человек, свыше 10 тысяч домов были подтоплены. Пострадавшие в результате бедствия люди до сих пор не получили новое жильё.

Также Левченко уличили в нарушении закона о коррупции: на протяжении двух лет глава региона не указывал в декларациях земельные участки и трёхэтажный особняк. Всё это происходило на фоне его неоднозначных высказываний о национальных проектах и сообщений о повышении собственной зарплаты. Кроме того, местные политики упрекали Левченко в том, что он проводит слишком много времени в заграничных командировках, несмотря на сложную ситуацию в регионе. В конце прошлого года красный губернатор подал в отставку, которую в тот же день принял президент.

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