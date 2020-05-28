Песков прокомментировал отказ некоторых стран Европы от гуманитарной помощи из России

Часть стран Евросоюза решила не обращаться за гуманитарной помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией к России по настойчивым рекомендациям союзников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он выразил сожаление, что ряд европейских столиц получил от послов других государств-союзников весьма неоднозначные рекомендации. В частности, некоторые дипломатические представители "напористо" советовали не взаимодействовать с Россией и не запрашивать гуманитарную помощь.

— Послы, особо не прибегая к нормативам дипповедения, требуют отказываться от той помощи, которая уже была и есть, — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле это вызывает сожаление и непонимание. Особенно в связи с тем, что эта ситуация разворачивается в нелёгкий период жизни всего земного шара, который требует тесного взаимодействия между странами.