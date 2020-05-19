Посол Сербии осудил политизацию помощи России другим странам в борьбе с пандемией

Посол Сербии в Москве Мирослав Лазанский осудил лица, которые политизируют помощь России другим странам в борьбе с распространением коронавируса. Дипломат уверен, что Москва руководствуется исключительно гуманитарными целями.

— Россия отправила гуманитарную помощь и в Италию, и в Сербию, руководствуясь исключительно гуманитарными причинами. Каждый, кто в этом ищет политическую подоплёку, злонамерен, — заявил Лазанский в интервью News.ru.

Он напомнил, что Москва оказывала помощь Белграду в тот момент, когда сама столкнулась с угрозой коронавируса. По мнению посла, отправка российских врачей и специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты показывает глубину отношений между РФ и Сербией.