Toyota отчиталась о рекордных продажах "убийцы" KIA Sportage

Обновлённый кроссовер Toyota Wildlander (старший брат Toyota RAV-4) добрался до КНР ещё в апреле и почти сразу отличился рекордными продажами. За пару месяцев удалось продать 4289 кроссоверов, в то время как KIA Sportage за тот же период разошёлся тиражом чуть менее четыре тысячи единиц. В моторной гамме автомобиль полностью копирует RAV-4. Самый скромный двигатель — 2,0-литровый бензиновый агрегат с отдачей в 171 л.с., более мощный 2,5-литровый мотор и электромотор на задней оси настроили на мощность в 222 л.с. В паре с силовыми установками работает бесступенчатый вариатор CVT.