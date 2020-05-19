Сама себе косметолог. Россиянки на самоизоляции стали раскупать бьюти-товары

Закрытые из-за пандемии салоны заставили женщин по всей России искать другие способы поймать ускользающую красоту. Во время самоизоляции бьюти-процедуры перенеслись из парикмахерских в квартиры и дома, а россиянки стали сами себе косметологами. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-магазина Lamoda.

Так, с 21 марта по 27 апреля пользователи онлайн-платформы заказывали бьюти-товары на 60% чаще. Среди жителей 60 регионов России рост спроса на товары для красоты составил 88%, Москвы и Петербурга — 40%. При этом в период самоизоляции количество новых покупателей косметики подскочило в два раза.

— Чаще других товаров пользователи Lamoda покупали уходовую косметику (маски для лица, крема, масла для тела, средства для пилинга), шампуни и кисти. Так, кисти для глаз и для лица в апреле покупали в два раза больше, чем в марте, — рассказали Лайфу в Lamoda.

Больше всего в апреле увеличился спрос на парфюмерию — на 70% по сравнению с мартом. Чаще всего россияне покупали духи стоимостью до четырёх тысяч рублей, повышенным спросом стала пользоваться парфюмерия стоимостью свыше 10 тысяч рублей.