Стало известно, когда США передадут в Россию первую партию аппаратов ИВЛ

Первую партию аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в количестве 50 штук отправят в Россию из США уже 20 мая. Остальные 150 единиц обещанной техники отправят позже по мере их изготовления. Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс.
— Первые 50 аппаратов ИВЛ производятся в Соединённых Штатах, и, как ожидается, они будут готовы к отправке 20 мая. Оставшиеся 150 будут изготовлены и готовы вскоре после этого, — заявила Росс.
Как подчеркнула представитель американских властей, вся медицинская техника будет поставлена на безвозмездной основе.
Отметим, что 7 мая состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, в ходе которого глава Соединённых Штатов сам высказал предложение о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Хотя ранее Россия направляла в США самолёт с гуманитарной помощью.
Коронавирус: Главное
Как сообщал Лайф, общее количество заболевших коронавирусом в России с начала эпидемии составляет 299 941 человек. Зафиксировано 2837 летальных случаев. В то же время уже 76 130 полностью излечились от заболевания. В США более полутора миллиона случаев инфицирования, скончалось более 90 тысяч пациентов.