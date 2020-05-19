Стало известно, когда США передадут в Россию первую партию аппаратов ИВЛ

Первую партию аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в количестве 50 штук отправят в Россию из США уже 20 мая. Остальные 150 единиц обещанной техники отправят позже по мере их изготовления. Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс.

— Первые 50 аппаратов ИВЛ производятся в Соединённых Штатах, и, как ожидается, они будут готовы к отправке 20 мая. Оставшиеся 150 будут изготовлены и готовы вскоре после этого, — заявила Росс.

Как подчеркнула представитель американских властей, вся медицинская техника будет поставлена на безвозмездной основе.

Отметим, что 7 мая состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, в ходе которого глава Соединённых Штатов сам высказал предложение о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Хотя ранее Россия направляла в США самолёт с гуманитарной помощью.