За сутки коронавирус выявили у 9263 россиян

За минувшие сутки в России CoViD-19 подтвердился у 9263 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Причём у 43,1% (3988) из них клинических проявлений болезни нет. Выписан по выздоровлению 5921 человек, то есть более половины от количества новых случаев.

Всего в стране выявлен 299 941 случай заражения. Число выздоровевших увеличилось до 76 130 человек. Скончалось 2837 человек (+115 за сутки).

Данные: Оперативный штаб

Москва по-прежнему находится на первом месте по заболеваемости (3545), однако в последние дни этот показатель в городе значительно снизился. Также среди регионов — лидеров по числу заражённых за сутки Московская область (898) и Санкт-Петербург (453).