В Свердловской области продлили ограничения из-за вспышки коронавируса

Власти Свердловской области продлили ограничительные меры, введённые ранее в связи с распространением коронавируса. Причиной этому послужила вспышка коронавирусной инфекции в сети магазинов "Красное и белое". Об этом губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил у себя в инстаграме.

— Такая вспышка вносит корректировки в планы. Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима, и обязательной изоляции людей старше 65 лет, — написал он в соцсети.

Останутся в силе не все ограничения. Губернатор отметил, что уже с завтрашнего дня в регионе возобновят работу частные клиники, косметологи и другие организации с медицинской лицензией. Кроме того, начнут плановый приём больницы и поликлиники, а в парках будут разрешены прогулки.