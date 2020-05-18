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"Живот стал сине-зелёно-чёрным". Оксана Пушкина рассказала о лечении и ещё одном симптоме коронавируса

Парламентарий находится в больнице уже неделю и, несмотря на улучшение анализов, проведёт под надзором врачей ещё семь дней.

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Фото © Instagram / opushkina

Зампред Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, у которой выявили коронавирус, рассказала, как проходит лечение и какие процедуры стали самыми неприятными.

Самая неприятная процедура — по два укола в живот противотромбозного препарата. Утром и вечером. Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелёно-чёрным. Тромбоз, который считают ещё одним осложнением коронавируса, был выявлен у части заболевших, написала Пушкина в своём инстаграме.

Она рассказала, что проведёт в больнице ещё неделю, несмотря на то что её анализы стали лучше. Отдельно депутат остановилась на симптомах заболевания.

Очень хотелось спать, болела кожа. Именно кожа. Заложило нос. Перестала чувствовать запахи. Появилось ощущение соринки в глазах. Воспалённые белки. Уже в больнице выяснилось, что у меня конъюнктивит. И это ещё один из характерных симптомов коварной "короны", добавила Оксана Пушкина.

В другом своём посте депутат показала больничный завтрак: каша, запеканка, яблоко и несколько кусочков хлеба с маслом и сыром.

Напомним, с начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у шести депутатов Госдумы, двоих из них уже выписали, двое лечатся в больнице, а двое — дома. Оксана Пушкина находится в Центральной клинической больнице, она переносит болезнь в лёгкой форме.

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