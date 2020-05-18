"Живот стал сине-зелёно-чёрным". Оксана Пушкина рассказала о лечении и ещё одном симптоме коронавируса

Зампред Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, у которой выявили коронавирус, рассказала, как проходит лечение и какие процедуры стали самыми неприятными.
— Самая неприятная процедура — по два укола в живот противотромбозного препарата. Утром и вечером. Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелёно-чёрным. Тромбоз, который считают ещё одним осложнением коронавируса, был выявлен у части заболевших, — написала Пушкина в своём инстаграме.
Она рассказала, что проведёт в больнице ещё неделю, несмотря на то что её анализы стали лучше. Отдельно депутат остановилась на симптомах заболевания.
— Очень хотелось спать, болела кожа. Именно кожа. Заложило нос. Перестала чувствовать запахи. Появилось ощущение соринки в глазах. Воспалённые белки. Уже в больнице выяснилось, что у меня конъюнктивит. И это ещё один из характерных симптомов коварной "короны", — добавила Оксана Пушкина.
В другом своём посте депутат показала больничный завтрак: каша, запеканка, яблоко и несколько кусочков хлеба с маслом и сыром.
Напомним, с начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у шести депутатов Госдумы, двоих из них уже выписали, двое лечатся в больнице, а двое — дома. Оксана Пушкина находится в Центральной клинической больнице, она переносит болезнь в лёгкой форме.