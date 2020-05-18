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Опубликовано 18 мая 2020, 17:34
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Коронавирус выявили уже у шести депутатов Госдумы

Фото © Государственная дума

Фото © Государственная дума

Госпитализация понадобилась двум из заразившихся параментариев.

С начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у шести депутатов Госдумы, сообщила советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова.

На сегодняшний день у шести депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома, — уточнила она.

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По словам Кашеваровой, депутат ГД Оксана Пушкина, у которой ранее выявили CoViD-19, доставлена в Центральную клиническую больницу. Она переносит болезнь в лёгкой форме.

Неделю назад коронавирус выявили у депутата Госдумы Светланы Максимовой. Она проходит лечение в одной из больниц Твери. А накануне в нижней палате парламента рассказали, как соблюдают меры безопасности в условиях пандемии.

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Алёна Темирчиева
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