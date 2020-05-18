Коронавирус выявили уже у шести депутатов Госдумы

Госпитализация понадобилась двум из заразившихся параментариев.

С начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у шести депутатов Госдумы, сообщила советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова.

— На сегодняшний день у шести депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома, — уточнила она.

По словам Кашеваровой, депутат ГД Оксана Пушкина, у которой ранее выявили CoViD-19, доставлена в Центральную клиническую больницу. Она переносит болезнь в лёгкой форме.