Депутат Оксана Пушкина заразилась CoViD-19

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале "Женский взгляд". Парламентарий отметила, что болезнь проходит у неё бессимптомно, а изменения в лёгких, согласно компьютерной томографии, почти незаметны.

— Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов, — написала зампред ГД по вопросам семьи, женщин и детей.

Пушкина уточнила, что весь месяц работала с волонтёрами, ездила по больницам и развозила средства индивидуальной защиты. При этом депутат соблюдала все меры санитарной безопасности, включая масочный режим, и тем не менее это не помогло ей избежать заражения. В заключение она добавила, что надеется вернуться в строй в скором времени.