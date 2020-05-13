В Москве продлили приём заявок на включение в список соцпредприятий

В Москве продлили срок приёма заявок на включение в перечень социальных предприятий, которые могут получить субсидии в связи с пандемией. Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что подать документы можно по электронной почте.

— Правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Они позволяют возместить до миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам, — напомнила она.

Срок приёма заявок на включение в список будет увеличен на то же количество дней, что были объявлены нерабочими в связи с коронавирусом. По расчётам властей, этим видом поддержки смогут воспользоваться около 30 тысяч столичных предприятий.