"Господь защищает". 100-летняя москвичка вылечилась от коронавируса и выписалась в день рождения — видео

В день столетнего юбилея жительницы Москвы Пелагеи Поярковой её выписали из Федерального центра мозга и нейротехнологий, где она проходила лечение после заражения коронавирусной инфекцией. В больнице москвичка провела 28 дней. По убеждению теперь уже бывшей пациентки, избавиться от опасного заболевания ей помог Бог.

Как рассказал Лайфу один из лечащих врачей юбилярши, Пелагею Михайловну доставили в больницу в средне-тяжёлом состоянии, ей делали кислородотерапию и проводили занятия по ЛФК. А чтобы бабушка чувствовала себя как дома, её поили тёплым молоком на ночь. Так долгожительница лучше засыпала.

100-летней имениннице при выписке вручили цветы и подарки. Волонтёры из соцслужбы отвезли её домой на такси. Как сказала Пелагея Пояркова, день своего рождения она отметит в кругу семьи.