В Москве от коронавируса выздоровело более 21,5 тысячи человек

За минувшие сутки в Москве вылечилось ещё 1864 заражённых коронавирусом. Как сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, общее число выздоровевших превысило 21,5 тысячи человек.

— После прохождения лечения выздоровело ещё 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21 506, — уточнила она.

Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение зависит от симптомов и тяжести заболевания, поэтому заниматься самолечением ни в коем случае не следует.