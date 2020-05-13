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В Москве от коронавируса выздоровело более 21,5 тысячи человек

Жителей столицы призывали при выявлении симптомов CoViD-19 не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.

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Фото © Агентство "Москва" / Кириллл Зыков

За минувшие сутки в Москве вылечилось ещё 1864 заражённых коронавирусом. Как сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, общее число выздоровевших превысило 21,5 тысячи человек.

После прохождения лечения выздоровело ещё 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21 506, — уточнила она.

Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение зависит от симптомов и тяжести заболевания, поэтому заниматься самолечением ни в коем случае не следует.

Напомним, с 12 мая в Москве действует масочный режим, подразумевающий обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах. За несоблюдение правил жителям столицы грозят штрафы. Врачи рассказали, чем можно заменить медицинские перчатки для профилактики коронавируса.

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