Медик рассказал, чем заменить одноразовые перчатки для профилактики коронавируса

Руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич рассказал, что для профилактики коронавируса можно носить тканевые перчатки.

— Я думаю, что никто не будет в жару надевать перчатки, которые люди носят осенью или зимой. Я думаю, что самое лучшее — это тканевые перчатки, которые используют для работы в саду, — цитирует Ревича РИА "Новости".

Учёный отметил, что можно носить любые виды перчаток, однако латексные и синтетические не способствуют здоровью кожи.

Удобство тканевых перчаток заключается ещё и в том, что их можно быстро стирать с помощью тёплой воды с мылом. Кроме того, они помогут избежать негативных реакций, в том числе и аллергии.

Что касается масок, то тут Ревич советует носить многоразовые маски с кармашком, в котором можно регулярно менять марлю.

Напомним, с 12 мая в Москве был введён масочный режим, подразумевающий обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах. За несоблюдение правил жителям столицы грозят штрафы.