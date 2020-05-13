Как сходить в магазин при карантине, не нарушать правила и не платить штраф

Хотя президент объявил о смягчении режима самоизоляции и окончании периода "нерабочих" дней, все региональные ограничения всё ещё в силе. И теперь даже для того, чтобы отправиться за покупками в ближайший магазинчик, нужно знать, какие правила следует соблюсти, чтобы не нарваться на штраф. Тем более что Верховный суд РФ признал правомерность наказаний за несоблюдение этих правил.

Взять с собой паспорт

Хотя по закону граждане не обязаны постоянно носить с собой удостоверение личности, в нынешней ситуации лучше держать при себе паспорт или хотя бы сфотографировать его на смартфон. Это нужно в случае, если по пути в магазин встретится полицейский патруль и правоохранители поинтересуются причиной нахождения на улице, ведь режим самоизоляции сохранён и после 12 мая. Чтобы избавить себя от дополнительных объяснений, лучше сразу показать, что вы живёте в этом районе и идёте к ближайшему магазину. Если нет прописки в этом месте, можно на телефон сфотографировать договор аренды или свидетельство на собственность.

Надеть маску и перчатки

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Уже в более чем десятке регионов законодательно введено обязательное ношение медицинских масок или респираторов, а также перчаток при посещении общественных мест. Это Московский регион, Республика Татарстан, Владимирская, Ивановская и другие области. Увы, в этих документах ни слова не сказано, каким образом жители должны обеспечиваться этими важными защитными материалами. Между тем за нарушение губернаторских правил, согласно позиции Верховного суда, по статье 20.6.1 КоАП РФ грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Многие магазины уже установили специальные предупреждающие знаки о том, что посетители без защиты рук и лица не допускаются. И предлагают купить защитные маски прямо на входе — то есть вход в магазин теперь фактически становится платным.

Соблюдать социальную дистанцию

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Впрочем, даже если вы вошли в магазин в маске и перчатках, согласно разъяснению Верховного суда, всё ещё можно схлопотать штраф — но уже за нарушение социальной дистанции (статья та же, 20.6.1 КоАП РФ). Ведь в большинстве региональных постановлений предписано такую дистанцию соблюдать, то есть держаться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра.

Кстати, соблюдать новые правила обязаны и работники самих магазинов, а именно сотрудники, которые отпускают товары и принимают деньги. Они должны быть в масках и в одноразовых перчатках.