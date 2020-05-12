Красная серая икра. Почему крупнейшая сеть рыбных магазинов не принимает карточки?

Свежая рыба, мясо краба, красная и чёрная икра — и всё это по невысоким ценам — идеальный магазин, казалось бы. Но вы никак не сможете рассчитаться здесь безналично: ни карточкой, ни переводом. В сети магазинов "Красная икра" принимают только "живые" деньги, вся сеть раздроблена на разные ИП и юрлица, а покупатели и сотрудники жалуются на контрафактную продукцию. При этом предприниматель Александр Борисик строит свою рыбоикорную империю с размахом и не планирует останавливаться.

В Москве и Московской области работает сеть магазинов "Красная икра", в которой покупателям предлагают приобрести дальневосточную рыбу, морские деликатесы и рыбные снеки. Сеть, по данным официального сайта, принадлежит компании "Сахалин рыба".

— Никаких дополнительных консервантов, красителей и усилителей вкуса в продукции компании "Сахалин рыба" не обнаружит даже самый искушённый гурман. Вся рыба и некоторые виды икры вообще не содержат консервантов, только соль и вода, — сообщается на сайте.

Но гурманы не могут купить деликатесы, используя банковскую карту, во многих магазинах сети. Расчёты возможны только наличными деньгами, притом что в условиях пандемии всем магазинам рекомендовано перейти на безналичную оплату.

Часть магазинов "Красная икра" зарегистрированы на ИП Борисик. В 2019 году издание Forbes назвало Александра Борисика "икорным королём" и "самым загадочным московским ретейлером".

В чём же загадка?

Александр Борисик. Фото © "Одноклассники"

Александр Борисик практически не даёт интервью и не выступает спикером в СМИ. В 2019 году в прессе освещались проверки ФСБ и ФНС в магазинах "Красная икра", связанные с обналичиванием средств, уходом от налогов и продажей контрафакта. После скандала Борисик дал интервью Forbes, в котором попытался рассказать о своём бизнесе и о себе.

Он говорит, что никогда не мечтал о всероссийской славе и о том, что его будут обсуждать федеральные СМИ. С детства занимался предпринимательством в Южно-Сахалинске: ещё с 1997 года продавал разливное пиво в палатках, а затем расширил ассортимент и стал продавать закуски к пиву, которые скупал у местных переработчиков рыбы. Постепенно расширялся и сам — стал рыбопереработчиком на Сахалине.

Отец предпринимателя Павел Борисик в конце 90-х вместе с бизнесменом Рашитом Латыповым владел компанией "Ойл-сервис Ко", но в 2001 году его и компаньона застрелили.

Сегодня на официальном сайте "Красной икры" borisik.ru в исходных данных указана компания "Сахалин рыба". По данным "СПАРК-Интерфакс", эта фирма и фирма "Сахалин рыба — ДВ" принадлежат Сергею Белоусову, а ранее совладельцем выступал Максим Латыпов — однофамилец партнёра Павла Борисика. В интервью Forbes свою связь с "Сахалин рыбой" Александр Борисик отрицает. Хотя торговая марка с этим названием принадлежит именно ему.

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Владения "икорного короля"

С 2008 года до сегодняшнего дня с Борисиком официально связаны девять юридических лиц, которые занимались и занимаются продажей рыбы, икры и морепродуктов. Четыре из них: "Путина", "Сахалинская рыба", зарегистрированная во Владивостоке, "Икра-торг" и "Магазин красной икры" — исключены из ЕГРЮЛ в 2013–2014 годах.

Компания "Колос плюс", доходы которой в 2018 году составили 11 250 000 рублей, с 2019 года находится в стадии ликвидации. "Сахалинская рыба", зарегистрированная в Москве, с выручкой 330 821 000 рублей за 2018 год и компания "Икра-1", выручившая 41 099 000 рублей, проходят проверки ФНС, счета "Сахалинской рыбы" заблокированы.

ООО "Икра" и ООО "Сахалинская рыба — 1" продолжают работать. Обе компании за 2018 год суммарно выручили более 269 миллионов рублей, а прибыль этих фирм — более 15 миллионов. В 2019 году ООО "Краб", учреждённое Валерием Сафроновым и занимающееся переработкой рыбы, отсудило у "Сахалинской рыбы" 7,5 миллиона рублей за невыполнение обязательств по договору поставки.

На данный момент, по данным "СПАРК-Интерфакса", владельцем "Сахалинской рыбы — 1" является Валерий Тотров, он же владеет компанией по торговле рыбной продукцией "Гудсэл ретро" с доходом 132 329 000 рублей за 2018 год, раньше этой компанией владел Сергей Поликарпов. Ему принадлежит ООО "Рыбный ТД", находящееся в стадии ликвидации с 2019 года и проигравшее суд ООО "Краб" на 3,5 млн рублей и ООО "Рыбак" на 13,6 млн рублей — фирме, которая также принадлежит Валерию Сафронову. В 2019 году "Рыбаку" пришлось столкнуться с тремя внеплановыми проверками Ростехнадзора, которых ранее с компанией не случалось. О негативных результатах данных проверок информации нет, фирма продолжает работать, но уже не с ликвидируемым "Рыбным ТД".

У Сергея Поликарпова, Александра Борисика, его брата Валерия Борисика и у их родственницы Ольги Борисик зарегистрированы ИП, которые занимаются рыбной торговлей. Прибыль индивидуальных предпринимателей не публикуется, но, как заявляют участники рыбного рынка, один магазин за месяц в среднем может выручить около двух миллионов рублей. По данным сервиса 2GIS, в Москве и Подмосковье открыто 130 магазинов сети "Сахалин рыба", а на официальном сайте "Красной икры" указано 60 адресов. Александр Борисик в интервью заявил, что под ИП Борисик работают около 60 магазинов, а остальные — франчайзинговые. Но об общем количестве магазинов он говорить не стал.

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Проверки "изматывают", но не исправляют

Проверки, которые проводились ФСБ и ФНС в сети "Красная икра", компания объясняет чем-то подобным мести, поскольку в 2018 году в "Сахалин рыбе" проводилась выездная проверка, но никакие документы по ней компании не были предоставлены, предприятие подало жалобу в Генпрокуратуру на действия налоговиков.

Но возможно, что проверки налоговой службы связаны с финансовой деятельностью сети. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отмечает, что на долю "Сахалин рыбы" приходится практически половина всех продаж красной икры в Москве, а цены ниже, чем у сетевых ретейлеров cite

Но возможно, что проверки налоговой службы связаны с финансовой деятельностью сети. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отмечает, что на долю "Сахалин рыбы" приходится практически половина всех продаж красной икры в Москве, а цены ниже, чем у сетевых ретейлеров.

Источник Лайфа в налоговой сфере предполагает, что проверки ФНС могли проводиться в связи с уклонением Борисика от уплаты налогов. Во-первых, компания, вероятно, раздроблена на несколько юрлиц и ИП, каждый из которых пользуется льготной системой налогообложения, хотя, учитывая обороты "Красной икры", должен пользоваться общей системой (ОСНО) и платить в государственную казну намного больше средств. Во-вторых, сотрудники магазинов отмечают, что торговать им приходилось контрафактным и некачественным товаром, а фирменная красная икра продаётся некондиционной. Кстати, в 2011 году в Приморье прокуратура и Россельхознадзор обнаружили 14,3 тонны опасной для человека рыбной продукции. Большая часть рыбы и икры была давно просрочена. При этом, как сообщала пресс-служба ведомства, нарушения у Борисика были выявлены не впервые. Но при этом наказание было очень гуманным: предпринимателю вынесли предписание о проведении перерасчёта. Предписание Борисик выполнил в срок.

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Возможно, что сейчас "Сахалин рыба" и несколько ИП, которым принадлежат магазины, скупают за наличные продукцию у рыбаков на Дальнем Востоке по сниженной цене, обходя при этом уплату НДС, и доставляют её в столицу через свои логистические сети. Важно отметить, что жалобы участников рынка на "Красную икру" появлялись ещё в 2017 году, когда Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка направляла письмо руководителю ФНС Михаилу Мишустину и министру финансов Антону Силуанову с просьбой обратить внимание на прозрачность рыбного рынка и его "уход в серую зону". Как пример приводилась деятельность Борисика.

— Если бы не проверки, я давно бы уже... Поверьте, у меня грандиозные планы, — заявил Александр Борисик в интервью Forbes.

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Но даже после многочисленных проверок безналичный расчёт во многих магазинах "Красной икры" не был введён. Покупатели пишут в инстаграме сети просьбы поставить терминал в точках продаж, но на эти комментарии менеджеры не реагируют.

В том же сетевом инстаграме предприниматель выкладывает фотографии дипломов, сообщая, что в 2019 году Александр Борисик вошёл в сотню лучших руководителей, а его ИП — в топ-100 лучших предприятий. Только эти конкурсы были организованы оргкомитетом международного форума "Инновации и развитие", где "источником финансирования является организационный взнос, размеры которого определяются оргкомитетом, исходя из реально понесённых расходов".

Лайф направил запросы в "Сахалин рыбу" и Роспотребнадзор. О результатах проверок ФНС будет известно позже. Перед очередными майскими выходными продавец магазина "Красная икра" возле станции метро "Щёлковская" сказала, что товар весь свежий, а карточки "не принимаем и всё".