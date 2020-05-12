Кремлёвский врач рассказала, чем лучше питаться во время коронавируса

Во время коронавируса для укрепления иммунитета лучше всего питаться зеленью, простоквашей и печенью трески. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразила врач-диетолог поликлиники № 1 Управления делами Президента РФ Вера Шарошкина.

— Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета — это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами, также к ферментированным продуктам относятся простокваша, чайный гриб, — отметила диетолог.