Врач рассказала, почему не нужно носить "дежурную" маску в кармане

Одноразовые медицинские маски необходимо менять после каждых двух часов использования. Если на маске образовалась влага, то необходимо сразу взять новую. Об этом рассказала в интервью телеканалу "360" терапевт высшей категории Лариса Алексеева.

Она отметила, что некоторые россияне идут на хитрость и носят в кармане недорогую маску, которую надевают при необходимости. По её словам, такой подход даёт лишь иллюзию защиты, поскольку в какой-то момент все накопленные на поверхности вирусы попадут в организм.

— Лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску. Она сделана по всем канонам медицины. Но, если человек хочет, чтобы у него была хорошая защита, лучше чередовать многоразовую с одноразовой, — сказала врач.

По словам Алексеевой, если человек предпочитает только многоразовые маски, то в такой ситуации лучше приобрести сразу несколько штук, чтобы носить одну, брать вторую с собой про запас и ещё столько же в этот момент могли сушиться после стирки. При этом она подчёркивает, что при правильном использовании маска позволяет здоровому человеку не заразиться при встрече с носителем вируса с вероятностью в 70%.