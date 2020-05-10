Инфекционист рассказал Лайфу, как правильно носить маску в дождь

Директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что если медицинская маска намокла под дождём, её необходимо заменить.

— Других способов не существует, маска должна быть всегда сухой. Влажную маску нельзя носить, она не выполняет те функции, для которых предназначена, — сказал он в беседе с Лайфом.

Викулов отметил, что необходимо следовать рекомендациям специалистов. По мнению инфекциониста, масочный режим необходимо ввести во всех регионах России, чтобы предотвратить распространение болезни.