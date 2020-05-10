НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Инфекционист рассказал Лайфу, как правильно носить маску в дождь

Учёный отметил, что мокрое изделие просто бесполезно.

1223

Директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что если медицинская маска намокла под дождём, её необходимо заменить.

Других способов не существует, маска должна быть всегда сухой. Влажную маску нельзя носить, она не выполняет те функции, для которых предназначена, — сказал он в беседе с Лайфом.

Викулов отметил, что необходимо следовать рекомендациям специалистов. По мнению инфекциониста, масочный режим необходимо ввести во всех регионах России, чтобы предотвратить распространение болезни.

Ранее Лайф рассказывал, что нужно сделать с использованной маской перед тем, как выбросить.

Выбор редакции

Loading...