Обещал вернуться. В Петербурге подросток с коронавирусом сбежал из больницы

В Санкт-Петербурге из коронавирусного отделения тихвинской межрайонной больницы имени Калмыкова сбежал шестнадцатилетний пациент. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, несовершеннолетний житель Гатчинского районе Ленобласти лежал в стационаре с подтверждённым диагнозом "коронавирус". Однако 10 мая около трёх часов ночи подросток покинул клинику, незаметно пройдя мимо сестринского пункта и КПП.

С собой подросток взял телефон. При этом на звонки малолетний нарушитель порядка отвечает, но говорить, куда отправился, отказался. Впрочем, он пообещал скоро вернуться.