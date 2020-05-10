Обещал вернуться. В Петербурге подросток с коронавирусом сбежал из больницы

В Санкт-Петербурге из коронавирусного отделения тихвинской межрайонной больницы имени Калмыкова сбежал шестнадцатилетний пациент. Об этом сообщает "Фонтанка".
По данным издания, несовершеннолетний житель Гатчинского районе Ленобласти лежал в стационаре с подтверждённым диагнозом "коронавирус". Однако 10 мая около трёх часов ночи подросток покинул клинику, незаметно пройдя мимо сестринского пункта и КПП.
С собой подросток взял телефон. При этом на звонки малолетний нарушитель порядка отвечает, но говорить, куда отправился, отказался. Впрочем, он пообещал скоро вернуться.
Сейчас полиция Северной столицы разыскивает в городе и области худого молодого человека среднего роста. Предположительно, он одет в жёлтую толстовку и чёрные брюки. Известно, что школьник живёт в посёлке Сиверском.