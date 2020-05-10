Названы самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

При оформлении цифрового пропуска, дающего право на передвижение по городу, москвичи чаще всего допускали ошибки в номере автомобиля. Об этом сообщили в телеграм-канале Департамента транспорта российской столицы.

— Самая частая ошибка при привязке автомобиля к цифровому пропуску — в неправильном номере авто, — говорится в сообщении.

К примеру, отметили в ведомстве, автовладелец неправильно ввёл номер региона (777 вместо 77, или наоборот) или пропустил букву.

В департаменте попросили быть внимательными при оформлении цифрового пропуска и проверять правильность его оформления перед отправкой запроса.