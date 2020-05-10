В "Роскосмосе" подтвердили разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите

В ЦНИИмаше, головном научном институте "Роскосмоса", подтвердили разрушение на орбите Земли сбрасываемых баков разгонного блока "Фрегат-СБ". Об этом сообщает ТАСС.
В госкорпорации отметили, что "Фрегат-СБ" использовался в 2011 году при выводе на орбиту астрофизического спутника "Спектр-Р". По данным "Роскосмоса", разрушение сбрасываемых баков произошло 8 мая в акватории Индийского океана, они находились на орбите с параметрами 3606 км на 422 км.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что "Роскосмос" создаст многоразовую ракету. Госкорпорация планирует разрабатывать высокотехнологические ракеты-носители нового поколения различных классов: от сверхлёгких и лёгких до средних, тяжёлых и сверхтяжёлых. В настоящее время такие использует только компания SpaceX Илона Маска.