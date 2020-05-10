Учёный предупредил об опасности поспешного создания вакцины от коронавируса

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова Михаил Костинов объяснил, почему опасно торопиться с созданием вакцины от коронавируса.

— Спешка не приведёт ни к чему хорошему. Побочные действия вакцинации могут оказаться более серьёзными, чем последствия коронавируса, — сказал Костинов в интервью изданию "Аргументы и факты".

Учёный подчеркнул, что вакцина от CoViD-19 будет эффективна только в том случае, если в вирусе не произойдёт серьёзных мутаций.