Учёный предупредил об опасности поспешного создания вакцины от коронавируса

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова Михаил Костинов объяснил, почему опасно торопиться с созданием вакцины от коронавируса.
— Спешка не приведёт ни к чему хорошему. Побочные действия вакцинации могут оказаться более серьёзными, чем последствия коронавируса, — сказал Костинов в интервью изданию "Аргументы и факты".
Учёный подчеркнул, что вакцина от CoViD-19 будет эффективна только в том случае, если в вирусе не произойдёт серьёзных мутаций.
Напомним, за последние сутки число выявленных случаев коронавируса в России достигло 11 012, из них 5551 — в Москве. Общее число выявленных случаев в 85 регионах страны составляет 209 688. Число жертв за весь период борьбы с CoViD-19 достигло отметки в 1915, выздоровело 34 306 человек.