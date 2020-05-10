Главврач краснодарской больницы рекомендует продлить карантин до 15 июня

Главный врач НИИ ККБ № 1 Владимир Порханов считает, что ограничительные меры в Краснодарском крае стоит продлить до 15 июня. Об этом он заявил на заседании краевого оперативного штаба по предупреждению коронавируса в регионе.

По его словам, заболеваемость коронавирусом продолжает прогрессировать и темп прироста новых выявленных случаев в последние дни составляет шесть процентов в сутки. Это обусловлено большим притоком людей из Москвы и Санкт-Петербурга.

— Отмена ограничений в крае может значительно ухудшить ситуацию. Смягчать режим можно только тогда, когда мы придём к одному проценту, — сказал Порханов, добавив, что пока открывать курортный сезон не следует.

Тем временем, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, власти Кубани приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая.

— Мы видим, что вирус продолжает распространяться. Число заболевших в крае достигло уже 1929 человек, — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале по итогам заседания оперштаба.

Также он добавил, что в регионе не осталось ни одного "чистого" муниципалитета.