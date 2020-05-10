В России снова снизился коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения CoViD-19 в России упал ещё на 0,02 по отношению к показателям вчерашнего дня и составил 1,04. Это минимальный уровень с начала вспышки коронавируса, следует из данных оперативного штаба по борьбе с болезнью.

В Москве этот коэффициент составляет 1,02, а вчера находился на отметке меньше 1,06.

Отмечается, что этот показатель должен быть не больше "1" для перехода к первой фазе ослабления ограничений. Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции.