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В России снова снизился коэффициент распространения коронавируса

Показатель упал ещё на 0,02 и оказался на минимальном уровне с начала эпидемии.

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Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Коэффициент распространения CoViD-19 в России упал ещё на 0,02 по отношению к показателям вчерашнего дня и составил 1,04. Это минимальный уровень с начала вспышки коронавируса, следует из данных оперативного штаба по борьбе с болезнью.

В Москве этот коэффициент составляет 1,02, а вчера находился на отметке меньше 1,06.

Отмечается, что этот показатель должен быть не больше "1" для перехода к первой фазе ослабления ограничений. Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки выявили 11 012 случаев коронавируса, общее число заболевших составляет 209 688.

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