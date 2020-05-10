При пожаре в московской больнице эвакуировали 108 пациентов с коронавирусом

При пожаре в городской клинической больнице № 50 на севере Москвы эвакуировали 295 пациентов, среди них 108 с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Напомним, вечером 9 мая стало известно о пожаре в больнице на севере столицы, где лечат в том числе пациентов с коронавирусом. Известно, что он начался на первом этаже лечебного корпуса. Один человек погиб. Мэр Москвы сообщил, что всех лечащихся перевезут в другие медучреждения, а по факту трагедии будет проведено расследование. Предварительно, причиной трагедии могло стать возгорание кислородного баллона.