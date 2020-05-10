В Роспотребнадзоре рассказали о шансах заразиться коронавирусом в жару и на пляже

В купальный сезон вероятность заразиться коронавирусом снижается. Об этом заявил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев.

По его словам, CoViD-19 живёт в клетках человека, поэтому его жизнеспособность в окружающей среде или на поверхностях сильно ограничена.

— При нагревании от 30 градусов и выше он теряет свою инфекционную активность. Таким образом, вероятность заразиться контактным путём в жаркую погоду минимальна, но воздушно-капельный — остаётся, — сказал он в интервью "Российской газете".

Лебедев добавил, что вирус начинает разрушаться при нахождении на солнце и в засушливую погоду. При температуре от 70 градусов тепла и выше он погибает.