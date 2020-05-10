Онищенко заявил о цинизме "коронавирусных вечеринок" американской молодёжи

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал "коронавирусные вечеринки", которые устраивает молодёжь в США, объяснив их тем, что молодые люди стремятся поскорее переболеть CoViD-19, так как считается, что в этом возрасте болезнь переносится легко или вообще бессимптомно.

— В этом есть определённый цинизм, потому что это даёт проэпидемичивание. Но если при этом соблюдается вторая и главная часть этой ситуации, когда эти люди потом никаких мер не принимают по отношению к старшему поколению на улице, на работе, во дворе, — цитирует Онищенко телеканал "360".

Депутат отметил, что если не заботиться о здоровье старшего поколения, то такие вечеринки могут быть опасны, и "это уже не что иное, как мальтузианство".

Как сообщает Tech Times, молодёжь в американском штате Вашингтон собирается группами, чтобы переболеть коронавирусом и получить к нему иммунитет.

Ранее Лайф рассказывал, что в Нью-Йорке от нового воспалительного синдрома, возникающего, предположительно, на фоне заражения коронавирусом, скончалось трое детей.