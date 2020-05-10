Правительство расширило возможности регионов в борьбе с коронавирусом

Правительство РФ расширило возможности регионов по использованию денежных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.

Согласно новому распоряжению, регионы смогут самостоятельно распоряжаться денежными средствами, выделенными на борьбу с коронавирусом.

В частности, на выделенные им средства они смогут покупать оборудование для лучевой диагностики коронавируса, а также проводить такую диагностику.

При этом денежные средства могут быть направлены на оснащение действующих больниц и перепрофилируемых клиник. Ожидается, что это создаст дополнительные условия для оказания эффективной и своевременной помощи больным коронавирусом.

Отметим, что в общей сложности из резервного фонда правительства регионам было выделено более 65,8 миллиарда рублей. Первая выплата в размере 33,4 миллиарда рублей поступила в марте, вторая — 32,4 миллиарда рублей — в апреле.