Микробиолог назвал сроки снижения распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России пойдёт на спад благодаря введению в регионах масочного режима и обязательного пребывания в перчатках в общественных местах. Об этом в интервью НСН сообщил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

— Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке, — сказал микробиолог.

Зуев отметил, что все прогнозы — "дело неблагодарное", а своё мнение объяснил главным фактором, влияющим на вероятность спада распространения коронавируса. По словам учёного, если бы меры, принимаемые руководством страны, выполнялись всеми и неукоснительно, режим самоизоляции в России уже был бы снят.

Микробиолог вспомнил классику мировой литературы, где карантин описывался как наиболее эффективная мера по борьбе с эпидемией. Например, "Декамерон" Джованни Боккаччо, рассказывающий о средних веках.