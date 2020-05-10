Нищета на колёсах. Как выживают водители "Яндекс.Такси" в период пандемии и сколько на самом деле они зарабатывают

До эпидемии коронавируса работа таксиста была востребована: заказов поступало много, за поездкой в аэропорт или на другой конец города водители охотились. Но сейчас всё изменилось: ни заказов, ни денег, ни поездок. Лайф пообщался с водителем сервиса "Яндекс.Такси" о выживании в кризис.

Станислав работает таксистом в Москве больше двух лет. До кризиса он зарабатывал 40–60 тысяч в месяц, работая по 12–15 часов в сутки и практически без выходных. Но с середины марта 2020 года ситуация изменилась: сначала снизилось количество заказов, затем исчезли поездки в аэропорты, которые составляли значительную долю заработка водителя, в итоге таксисты превратились в доставщиков на автомобилях.

— В марте таксистов обязали носить защитные маски и перчатки, обрабатывать салон автомобиля санитайзером. Таксопарк, в котором я арендую автомобиль, — официальный, аккредитованный таксопарк "Яндекса". В первую неделю пандемии мне выдали одну одноразовую медицинскую маску, пару перчаток и антисептик. Посоветовали возить маску с собой в бардачке и надевать, если гаишник остановит. Во все остальные дни и недели никакие средства защиты не выдавались, пришлось покупать за свой счёт, — рассказывает Станислав.

В первую нерабочую неделю, когда большинство людей было переведено на режим самоизоляции, у таксистов пропали корпоративные заказы. В первых числах апреля общее число поездок снизилось, по словам Станислава, примерно на 80%.

Теперь про деньги

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До кризиса аренда машины в таксопарке стоила от 1500 до 3000 рублей в сутки, зависит от класса авто. Hyndai Solaris можно было арендовать за 1800, Skoda Octavia относится к комфорт-классу, стоит 2300, а KIA Optima или Toyota Camry — класса "комфорт плюс" — около 3000 рублей. Чем дороже машина, тем больше возможностей у таксиста: на "солярисе" водителю не открываются заказы комфорт-класса и класса "комфорт плюс", доступны только эконом-сегмент или доставка. Но если заказов нет, то и отбить аренду машины водители не могут, поэтому сначала им предоставили скидку в 30%, а затем в 50%.

Выручка Станислава в марте. Скриншот © LIFE

— Как правило, за первые пять часов работы ты ничего не зарабатываешь: отбиваешь аренду и бензин, потому что в таксопарке машины обычно стоят с пустым баком. Всё остальное время это уже плюс-минус твой доход. Но тут тоже не всё так просто, — отмечает водитель.

В хороший, докризисный день Станислав — водитель с высоким рейтингом в сервисе "Яндекс. Такси" и с автомобилем из официального таксопарка — за 12 часов работы на "хёндай-солярисе" мог на своём виртуальном счету сервиса увидеть сумму в 7000 тысяч рублей. Но это не те деньги, которые получает таксист, — это выручка. Из неё 21% в среднем забирает себе агрегатор, то есть сам "Яндекс". За поездки на автомобилях комфорт-класса агрегатор берёт 23%, за комфорт плюс — 25%.

Выручка Станислава за одну смену в мае. Скриншот © LIFE

3% от выручки забирает таксопарк, то есть водитель ему не только аренду оплачивает, но и делится копеечкой с каждого заказа. Таким образом, из 7000 мы вычитаем почти 2000 комиссий, 1800 за аренду машины, около 1000 рублей за бензин. И ещё нужно отдать таксопарку 150 рублей — это депозит, который арендодатель автомобиля берёт на тот случай, если водитель как-то повредит машину. Этот депозит будет взиматься с таксиста до тех пор, пока сумма не достигнет 15 тысяч рублей. При увольнении эти деньги сотруднику обещают вернуть. Кроме того, с каждой смены нужно платить по 50 рублей, если водитель не зарегистрирован как самозанятый или ИП. Эти деньги считаются "комиссией" за выведение средств через сторонние организации на счёт каждого таксиста.

Получается, что прибыль водителя за 12 часов работы — 2000 рублей.

— Сейчас, когда заказов практически нет, о таком доходе даже говорить нечего. Вчера я отработал почти три часа, но за это время отбил только аренду, даже в плюс не вышел. Я редко выхожу на смены, но ежедневно арендую авто в таксопарке, чтобы работать курьером в других компаниях. Арендодатель не против, ведь все машины в лизинге, который ему нужно платить. Поэтому он готов сдавать мне автомобиль, чтобы этими деньгами платить по счетам, — добавляет Станислав.

Что насчёт пропусков?

В Москве все автомобилисты должны оформлять пропуск на передвижение. Таксистам также нужен цифровой пропуск. Чтобы его получить, нужно в графе "работодатель" указать ту фирму, которой принадлежит автомобиль. При этом водитель в эту фирму не трудоустроен. В одном таксопарке может быть несколько фирм или ИП, на которые зарегистрированы машины. Сегодня водитель берёт "шкоду" одного владельца, а завтра "тойоту" другого, и каждый раз у него меняется "работодатель". По словам Станислава, если часто менять машины и "начальников", пропуск могут и не выдать, а значит, таксист не сможет заработать, хотя уже оплатил аренду.

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

А водители не болеют?

Проверка состояния водителя зависит от таксопарка, в котором он берёт машину. В таксопарке, с которым работает Станислав, ежедневно перед выходом на смену таксисты проходят медосмотр: измеряют давление, температуру, дуют в алкотестер. Все эти данные вносятся в путевой лист, который в случае остановки сотрудниками ДПС водитель обязан предъявить. Так было до пандемии, и во время пандемии ничего не изменилось.

Скриншот из приложения "Яндекс.Такси" для водителей. Фото © LIFE

— Но такие медосмотры есть только в крупных аккредитованных таксопарках. У многих частников, где также есть брендированные автомобили "Яндекс.Такси", водители сами себе распечатывают путевые листы без даты, заранее проставляют все печати и данные о состоянии здоровья и ездят. Если инспектор ДПС и остановит, водитель быстренько дату сегодняшнюю вписывает — и всё как бы в порядке, — объясняет Станислав. — Хотя по факту у таксиста может быть температура, но об этом не знает ни инспектор ДПС, ни клиент, который сел в такси.

"Яндекс.Такси", как отмечает водитель, не контролирует ни работу таксопарков, ни состояние автомобилей, ни состояние здоровья таксистов. Всё это находится в ответственности владельцев таксопарков. "Яндекс" только предоставляет свой бренд и своё приложение, через которое можно работать. В таксопарках сейчас простаивают тысячи автомобилей: многие водители из стран ближнего зарубежья успели в конце марта уехать домой, другие таксисты боятся коронавируса и не хотят работать за копейки.