Пятый самолёт с российскими военными врачами возвращается из Италии

Пятый самолёт ВКС России с военнослужащими, помогавшими бороться с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, информирует Минобороны РФ.

— C аэродрома Виллафранка в Россию вылетел пятый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с военнослужащими и спецтехникой сводного отряда Минобороны, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии , — поясняется в сообщении.

С 22 марта в Италию прилетели 15 самолётов с военными вирусологами и специалистами в области эпидемиологии. Они доставили туда восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с новым коронавирусом, а также оборудование для диагностики и мероприятий по дезинфекции. Премьер республики Джузеппе Конте поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь.