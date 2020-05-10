НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Пятый самолёт с российскими военными врачами возвращается из Италии

Всего в республику ранее отправились 15 самолётов.

591

Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ

Пятый самолёт ВКС России с военнослужащими, помогавшими бороться с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, информирует Минобороны РФ.

C аэродрома Виллафранка в Россию вылетел пятый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с военнослужащими и спецтехникой сводного отряда Минобороны, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии, — поясняется в сообщении.

С 22 марта в Италию прилетели 15 самолётов с военными вирусологами и специалистами в области эпидемиологии. Они доставили туда восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с новым коронавирусом, а также оборудование для диагностики и мероприятий по дезинфекции. Премьер республики Джузеппе Конте поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь.

Выбор редакции

Loading...