В Приморье до конца мая продлили режим самоизоляции

В Приморском крае на фоне распространения коронавируса продлили режим самоизоляции до 31 мая включительно, сообщает правительство региона.

— В связи со сложившейся в Приморье эпидемиологической обстановкой и ежедневным приростом заболевших на всей его территории, введение послаблений будет преждевременной мерой, — говорится в сообщении.

Губернатор края Олег Кожемяко отметил, что если работа даст положительную динамику и, в частности, количество прироста выявленных больных и летальных исходов будет снижаться, то по согласованию с Роспотребнадзором будут приниматься меры по поэтапному послаблению ограничений.

Главам муниципалитетов поручено усилить работу административных комиссий и меры безопасности на местах.