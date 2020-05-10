В Приморье до конца мая продлили режим самоизоляции

В Приморском крае на фоне распространения коронавируса продлили режим самоизоляции до 31 мая включительно, сообщает правительство региона.
— В связи со сложившейся в Приморье эпидемиологической обстановкой и ежедневным приростом заболевших на всей его территории, введение послаблений будет преждевременной мерой, — говорится в сообщении.
Губернатор края Олег Кожемяко отметил, что если работа даст положительную динамику и, в частности, количество прироста выявленных больных и летальных исходов будет снижаться, то по согласованию с Роспотребнадзором будут приниматься меры по поэтапному послаблению ограничений.
Главам муниципалитетов поручено усилить работу административных комиссий и меры безопасности на местах.
С 31 марта в регионе действует режим полной самоизоляции, а с конца апреля — масочный режим. На сегодняшний день в Приморье выявлено 856 пациентов с коронавирусом, из которых 193 — смогли побороть болезнь.