Робособака от Boston Dynamics вышла на улицы Сингапура спасать "кожаных ублюдков" от CoViD-19

Робот-собака американской компании Boston Dynamics начал патрулировать парк Сингапура и предупреждать посетителей об опасности несоблюдения разрешённой дистанции в условиях пандемии. Причём делает это машина отнюдь не хаотично. Spot оборудован продвинутой системой камер и технологией машинного зрения. Предупреждение воспроизводится только в том случае, если робот регистрирует недопустимое количество людей на небольшой площади.

На видео патруль выглядит впечатляюще, словно кадры из фильма про будущее. Однако есть здесь место и для "магии" видеомонтажа. Во-первых, робот расхаживает не самостоятельно. Им дистанционно управляет специальный человек. Впрочем, вспомогательная система датчиков, предотвращающая столкновение, у робота всё же есть. Во-вторых, в целях безопасности к Spot приставлен охранник, который следует за роботом по всему маршруту. Разработчики отмечают, что робот не умеет распознавать лица, соответственно, не может собирать информацию о конкретных нарушителях карантина.

В будущем Совет национальных парков Сингапура хочет использовать механических собак и в других местах. Совет считает, что в условиях пандемии роботы весьма эффективны, поскольку не могут заразиться сами или заразить других людей.

Напомним, число случаев коронавируса в Сингапуре превысило 22 400. В стране введён режим частичного карантина. Закрыты все учреждения, которые не имеют социальной значимости, школы и вузы переведены на дистанционную форму обучения.

Собаки Boston Dynamics известны в России большим количеством роликов с юмористической озвучкой, где люди (так называемые кожаные ублюдки) и роботы взаимодействуют друг с другом.