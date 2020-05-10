Жителей Петербурга будут штрафовать за нарушение масочно-перчаточного режима

Жителей Санкт-Петербурга с 12 мая начнут штрафовать за нахождение в общественных местах без маски и перчаток. Сумма штрафа составит четыре тысячи рублей, сообщает городской Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Горожане могут использовать гигиенические, в частности медицинские маски и респираторы, или тканевые изделия для защиты дыхательных путей. Также необходимо носить перчатки.
Нарушителей требований будут штрафовать в соответствии со статьёй закона Петербурга об административных правонарушениях. Отмечается, что за майские праздники уровень самоизоляции в городе упал.
Напомним, в Санкт-Петербурге до 31 мая продлили ограничительные меры, введённые в связи с пандемией коронавируса. С 12 мая жители города обязаны появляться в масках в общественных местах, включая транспорт и магазины, а также улицу.