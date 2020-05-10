Жителей Петербурга будут штрафовать за нарушение масочно-перчаточного режима

Жителей Санкт-Петербурга с 12 мая начнут штрафовать за нахождение в общественных местах без маски и перчаток. Сумма штрафа составит четыре тысячи рублей, сообщает городской Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Горожане могут использовать гигиенические, в частности медицинские маски и респираторы, или тканевые изделия для защиты дыхательных путей. Также необходимо носить перчатки.

Нарушителей требований будут штрафовать в соответствии со статьёй закона Петербурга об административных правонарушениях. Отмечается, что за майские праздники уровень самоизоляции в городе упал.