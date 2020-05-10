Правительство выделило свыше 12 млрд рублей на доплаты медикам

Правительство РФ утвердило распределение денежных средств, предоставляемых в 2020 году бюджетам регионов на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина РФ.

Согласно одному из распоряжений, более 3,1 миллиарда выделено на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку врачам и медикам, оказывающим помощь больным коронавирусом.

Из них Приморский край получит почти 108 миллионов рублей, Иркутская область — около 348 миллионов рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — более 125 миллионов, Санкт-Петербург получит около 183 миллионов рублей, а Ленинградская область — 197 миллионов рублей.

Также более 9,2 миллиарда рублей выделено медицинским работникам, борющимся на передовой, за выполнение особо важных работ. Из них Дагестан получит около 460 миллионов рублей, Республика Коми — 267 миллионов рублей, Пермский край — 1 миллиард рублей. Также Москва получит более 4,3 миллиарда рублей, а Подмосковье — 413 миллионов рублей.