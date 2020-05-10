Минпросвещения готово отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить, если ситуация с коронавирусом в России ухудшится.

— Эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, — отметил Глушко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он также добавил, что министерство на сегодняшний день рассматривает различные сценарии развития эпидемиологической ситуации в стране, но отмена ОГЭ возможна только при самой неблагоприятной обстановке. По поводу ЕГЭ Глушко заявил, что экзамен должен стартовать 8 июня, как и планировалось ранее. Также, по словам замминистра просвещения, новый учебный год начнётся 1 сентября в очном формате.