НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Минпросвещения готово отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

ЕГЭ должен начаться в июне, как и предполагалось ранее.

1514
Post cover

Фото © Shutterstock

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить, если ситуация с коронавирусом в России ухудшится.

Эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, — отметил Глушко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он также добавил, что министерство на сегодняшний день рассматривает различные сценарии развития эпидемиологической ситуации в стране, но отмена ОГЭ возможна только при самой неблагоприятной обстановке. По поводу ЕГЭ Глушко заявил, что экзамен должен стартовать 8 июня, как и планировалось ранее. Также, по словам замминистра просвещения, новый учебный год начнётся 1 сентября в очном формате.

Напомним, ранее в Рособрнадзоре допустили перенос Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на август. Отмечается, что в таком случае экзамены будут сдавать только те школьники, которые собираются поступать в вузы в этом году.

Выбор редакции

Loading...