Кузнецова назвала главные проблемы удалённого обучения

Омбудсмен не исключила использование подобного формата в дальнейшем.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова рассказала о проблемах, возникающих при удалённом обучении в режиме самоизоляции.

Первым делом омбудсмен вспомнила об организационно-технических трудностях. Не у каждой семьи есть возможность иметь технику для каждого её члена.

— К примеру, если в семье один компьютер, а родителям ещё приходится параллельно работать, ребёнок не имеет своевременного доступа к получению знаний, — приводят слова Кузнецовой "Известия".

Также омбудсмен видит проблему в "профессиональном обеспечении процесса дистанционного образования". А именно в подготовке кадров и проработке материалов под подобную форму обучения.

Кроме того, онлайн-обучение может негативно сказываться на психике и физическом состоянии детей. Особый риск в данном случае относится к школьникам младших классов.

При этом оно может быть применено в будущем при условии усовершенствования системы. Но отменять традиционную форму обучения ни в коем случае нельзя, отметила детский омбудсмен.