Назван главный симптом для госпитализации с коронавирусом

Одышка является главным симптомом коронавирусной инфекции, при которой пациенту необходимы госпитализация и стационарная помощь. Об этом заявила телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире передачи "Здоровье".

— Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. <...> Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации, — сказала она.

С Малышевой согласился гость эфира — главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов. По его словам, присутствие одышки у коронавирусного больного — тревожный сигнал, который свидетельствует о том, что дыхательная система человека начинает давать сбой.

По словам Морозова, серьёзное поражение лёгких наблюдается только у четверти заражённых CoViD-19. У остальных преимущественно есть только высокая температура и сухой кашель. С такими симптомами человек может лечиться дома.